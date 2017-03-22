В регионе-33 вновь выберут «Королеву дорог»

В конкурсе, которому в этом году исполняется уже 5 лет, активно принимают участие дамы всех возрастов. Среди них не только жительницы владимирского региона, но и представительницы из других областей. Некоторые автоледи принимают участие в конкурсе из года в год и показывают отличные результаты.

В этом году условия участия в конкурсе не претерпели никаких изменений. Как и ранее, конкурс состоит из двух этапов – теория в автошколе ДОСААФ и фигурное вождение плюс «визитная карточка» участницы.

В пресс-службе регионального Управления ГИБДД напоминают: финалистки конкурса никогда не уходят с соревнований с пустыми руками. Спонсоры и партнеры мероприятия уже готовят памятные призы.

Регистрация желающих принять участие в конкурсе «АвтоЛеди. Королева дорог-2017» происходит на сайте автоледи33.рф и продлится до 20 апреля. Первый, теоретический, этап конкурса состоится 29 апреля, а финал пройдет 25 июня.