Владимирская Росгвардия считает патроны

Сегодня СМИ Владимирской области получили по электронной почте подробный отчет о деятельности регионального Управления самой молодой силовой РФ. Согласно данным пресс-службы ведомства, каждый день Управление Росгвардии по Владимирской области выводит в дозор 87 групп задержания (42 группы днем, 45 групп ночью). Патрули несут службу на 48 маршрутах и 10 стационарных постах. Ежедневно на службу заступает 196 гвардейцев.

За полгода наряды Росгвардии отреагировали на одиннадцать с лишним тысяч сигналов «тревога», поступивших с охраняемых квартир и гаражей. Раскрыто 124 преступления – в основном, грабежи и кражи. Задержано и передано полиции более 200 правонарушителей и около тысячи подозреваемых в нарушении общественного порядка.

Кроме того, как отмечается в отчете, под присмотром Росгвардии более тридцати тысяч владельцев гражданского оружия и более сорока пяти тысяч находящихся в частной собственности пистолетов, винтовок и ружей. За год проведено около 4 тысяч проверок владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения условий, обеспечивающих его сохранность. По их итогам составлено 445 протоколов об административных правонарушениях, аннулировано 74 лицензии, 772 удостоверения частного охранника, из незаконного оборота и за нарушение правил оборота изъято 523 единицы огнестрельного оружия и 1447 штук боеприпасов различного калибра.

Специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Владимирской области более 20 раз отправлялся для обеспечения силовой поддержки. По результатам выездов из незаконного оборота изъято 16 единиц огнестрельного оружия, более 200 единиц различного вида боеприпасов.

При этом, как сообщили в региональном Управлении, процесс формирования Росгвардии продолжается. Главная задача на 2017 год – завершить построение системы войск национальной гвардии без снижения готовности войск к служебно-боевому применению и гарантированному выполнению поставленных задач.