Дню бесплатной вакцинации мешали собаки на качелях

Центр ветеринарии Владимирской области продолжает прививать домашних животных от смертельно опасного для человека заболевания. На прошлой неделе ветеринары выехали в Радужный, где планировали за два часа провести вакцинацию кошек и собак.

Но, по сообщению местных СМИ, прием в ветеринарной клинике пришлось продлить на два часа, до последнего посетителя. В итоге необходимое противоядие получили около ста домашних питомцев. Журналисты местной газеты «Территория Радужный» отметили, что кошки и собаки вели себя на приеме у врачей достойно, чего нельзя сказать об их хозяевах.

Многие привели своих собак в общественное место без намордников и даже без поводков, в ожидании своей очереди выгуливали своих питомцев на детской площадке, а некоторые даже решили покатать своих собак на качелях.

Центр ветеринарии Владимирской области продолжит практику выездных мероприятий по вакцинации домашних животных. Сделать укол своему любимцу можно совершенно бесплатно. И не только можно, но и нужно.

Ведь по данным Роспотребнадзора, в нашей стране ежегодно регистрируются случаи гидрофобии бешенства среди людей, которые заканчиваются летальным исходом. В прошлом году в целом по России было выявлено 5 таких случаев, Владимирская область в этот скорбный список не попала.

В 2016 году в регионе-33 было покусано и поцарапано 4386 человек. В подавляющем большинстве виновниками травм стали домашние животные.

Число случаев бешенства как среди диких животных, так и домашних уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 63% и 37% соответственно. Из диких животных активными переносчиками бешенства по-прежнему является лиса, среди домашних – собаки.

Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие попадания зараженной слюны на раны или слизистые оболочки.

Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает, что для профилактики бешенства необходимо ежегодно прививать домашних животных и избегать контактов с бездомными животными.

Фото: https://sociorocketnewsen.files.wordpress.com/2016/06/uni.png