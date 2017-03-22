Подозреваемая в создании «детского концлагеря» пойдет под суд

История 34-летней М., которая в прошлом году переехала из нашего региона в соседний Нижегородский, возмутила многих. Она обратилась в программу «Мужское/Женское» на Первом канале с просьбой вернуть ей детей (посмотреть сюжет можно здесь). По её версии, органы опеки незаконно забрали у неё пятерых из девяти детей. Их поместили в больницу. У девочек-двойняшек и их старшей сестрёнки было подозрение на пневмонию. А у мальчиков-близнецов – истощение.

Программа вышла в эфир 10 ноября прошлого года под жутким названием «Детский концлагерь». И поначалу было совершенно неясно, откуда такой вывод. В первой части симпатии зрителей были на стороне «обиженной» многодетной мамы. По рассказам женщины, летом прошлого года они перебрались в Нижегородскую область, где служит её нынешний муж-военнослужащий (у детей – разные папы). Практически сразу начались конфликты с соседями. По мнению мамочки, их просто раздражал шум от её детворы. Однако те говорили о постоянном плаче малышей, подозревая, что их не кормят и бьют.

В студию приехала мама М., – жительница Александрова. Она защищала дочь, представляя ее отличной, заботливой матерью, которая «сама не поест, а детей обязательно накормит». Выяснилось, что росла дочка в семье священнослужителей, правда, её отец (и одновременно богатый на внуков дедушка) в студии не появился. Зрители увидели только его фото, и, думаю, оценили, как представительно при полном параде он выглядит в сане.

Скандал грянул, когда в студии появилась представительница органов опеки Нижегородской области. Она рассказала, что при первом визите в семью в августе прошлого года никаких чудовищных подозрений по поводу жестокосердного отношения к детям в этой семье не было. Однако вскоре чиновники получили официальный ответ на свой запрос от коллег из Владимирской области. Те рассказывали, что семья состояла на учете, детей периодически изымали, но потом по заявлению матери возвращали.

Сама М. говорила о том, что отдавала детей по личной инициативе, например, когда в доме шел ремонт. И, кстати, малышей-мальчиков она забрала из детского дома в нашей области буквально перед переездом в соседний регион.

Те, как следует из материалов теперь уже уголовного дела, нуждались в постоянном медицинском наблюдении. Но многодетная мать ни их, ни других детей по врачам не водила!

А 6 октября прошлого года сотрудники опеки Нижегородской области пришли в дом, где жила многодетная семья, после звонка соседки, которая рассказала о беспрестанно плачущих детях. М. утверждала в эфире, что у младших близняшек болезненно резались зубы. Но проверяющих ждала страшная находка.

«В углу на полу прикрытые ветошью лежали два голеньких мальчика валетиком. Они были чуть живые. Очень хотели пить», – со слезами рассказывала представительница опеки.

Студия ахнула. Ведущая Юлия Барановская заплакала. Ее напарник Александр Гордон был в ярости:

– Кто это, бабушка? – заорал он, показывая на фотографии мальчиков, которые напоминали узников концлагеря.

– Не кричите на меня, – сердито ответствовала пенсионерка.

– Вас убить мало, – не стеснялся Гордон.

– Убейте, если вам хочется, – держалась женщина. Однако через считанные минуты она попросила вызвать ей врача. «Я посмотрела на экран», – причитала она.

А на экране были фотографии мальчиков, сделанные при осмотре соцслужбой. Сразу были вызваны медики. Мальчиков забрали в реанимацию.

У них диагностированы энергетическая белковая недостаточность 4 степени, ожоги на лице и спине, многочисленные ушибы. Что касается ожогов, то врачи считают, что об детей… тушили сигареты.

«По какой причине мои дети находятся в истощенном состоянии, я пояснить не могу. Я старалась их кормить как всех детей одинаково. Точную причину появления на лице ссадин и синяков… я назвать не могу. Я думаю, что они сами падают и ударяются лицом о пол. Детей своих я по лицу не била», – это оправдание из объяснения матери для органов опеки также было зачитано в студии.

Практически сразу после выхода программы на ТВ суд лишил её родительских прав в отношении близнецов, а органы дознания возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Нижегородской области, дело доведено до суда. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.

Дети у подсудимой матери отобраны. Двое старших находятся у её родителей, 11-летний сын живет с отцом.

Родительские права в отношении ещё четырех детей ограничены.