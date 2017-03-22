Спокойствие, только спокойствие!

На самом деле менять жизнь – это стресс. Вставать пораньше, чтобы успеть даже не полноценную тренировку, а разминку, не так просто. Отказываться от вкусного тоже непросто, особенно когда речь не о том, что ты готовишь дома, а о посиделках с друзьями, например. И, в общем, я в последнее время замечаю, что становлюсь более нервной, беспокойной. Быстро устаю и хуже засыпаю. Результат, который должен когда-нибудь наступить, уже не так мотивирует продолжать. Не могу не думать о том, что это? Я действительно готова сдаться? Или это просто весенний авитаминоз. Может, если начать пить витамины, это пройдет? Кто-нибудь пробовал? Сами выбирали или врач назначил? Помогает ли, и как скоро?