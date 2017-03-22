Коммунальная авария в Муроме оставила без воды целый микрорайон

Крупная коммунальная авария произошла накануне на улице Калинина. Из-за протечки водовода затопленными оказались участки нескольких жилых домов, сообщает портал «Муром 24».

Огороды – тоже в воде, к ним нельзя было подойти. Разлив можно было наблюдать и у магазина на улице Калинина. По звонку выехали работники “Водоканала”.

«Выезд аварийной бригады показал, что в этом месте проходит три линии водопровода. Путем последовательного перекрытия выяснилась худшая ситуация: у нас потек водовод. Он выполнен из чугунных труб диаметром 300 мм. Был построен для водоснабжения стрелочного завода, – прокомментировал нашим муромским коллегам главный инженер МУП “Водопровод и канализация” Дмитрий Капустин.

Только к двум часам ночи коммунальщикам удалось остановить бьющий фонтаном поток. В результате без воды остался целый микрорайон.

Утечку устранили не полностью: полное перекрытие привело бы к потере давления, в лучшем случае, в центральной части города, а в худшем – очень много жилых осталось бы вообще без холодного водоснабжения

Работы проводились и сегодня с утра. Причину коммунального прорыва предстоит выяснить.

Фото: http://муром24.рф/pervaya_polosa/3531-iz-za-komunalnoy-avarii-na-kalinina-neskolko-ogorodov-ushli-pod-vodu.html