«Платоновские» дороги проверку не прошли

Накануне региональные и городские власти вместе с подрядчиками проверили качество ремонта владимирских автодорог, проведенного в 2016 году за счёт сборов системы «Платон».

Итоги оказались нерадостными. Как сообщает пресс-служба «Белого дома», в прошлом году во Владимире было отремонтировано 44 объекта. Только по 21 объекту нет замечаний, на остальных 23 выявлены дефекты и недостатки. Нарекания стандартные – разрушение кромки и асфальтобетона, выкрашивание продольных швов.

«Во многом причина некачественного ремонта – ненадлежащий контроль за подрядчиками со стороны заказчиков – органов местного самоуправления», – подчеркнул заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Несмелов.

В прошлом году Владимирская область за счёт сборов системы «Платон» получила 400 млн. рублей для приведения в порядок автодорог, находящихся в наиболее критическом состоянии. Средства были направлены на «неотложный» ремонт региональных дорог и улиц областного центра.

Напомним, владимирские дальнобойщики не довольны действующей системой сбора. 27 марта они намерены присоединиться к Всероссийской акции и выступить против «Платона».