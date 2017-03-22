Владимирский чиновник в три раза беднее чукотского

Судя по данным государственной службы статистики, во Владимирской области зарплата служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 2016-м выросла по сравнению с предыдущим годом на 22% и составила в среднем 36 тысяч 580 рублей в месяц.

У работников областных и муниципальных властных структур прибавка к жалованию была меньше, но итоговая средняя зарплата, тем не менее, вполне сопоставима с зарплатами коллег-федералов. Итак, чиновники владимирских областных структур при росте в 2,9% (по сравнению с 2015-м) в среднем в 2016 году получали 37 тысяч 715 рублей.

Работники органов местного самоуправления региона-33, у которых рост зарплат составил 4%, в итоге в 2016 году получали 30 тысяч 181 рубль ежемесячно.

При этом среднемесячная заработная плата работников организаций во Владимирской области, согласно статистике, 28 тысяч 250 рублей.

На общероссийском фоне денежное довольствие чиновников, работающих во Владимирской области, выглядит слабовато. В целом по стране средняя зарплата региональных и муниципальных чиновников, служащих в органах исполнительной власти, достигла в 2016 году 56 тысяч 500 рублей.

Интересно, что самые высокие ежемесячные зарплаты у чиновников не в Москве (там этот показатель – 83,6 тысячи рублей), а в отдаленных автономных округах: в Ямало-Ненецком АО зарплата достигла 165,9 тысячи, в Ненецком – 118,5 тысячи, а в Чукотском – 105,6 тысячи.

А хуже всего оплачивается государственная служба на Кавказе: в Ингушетии (25 тысяч рублей), Северной Осетии (27,1 тысячи) и Карачаево-Черкесии (27,6 тысячи).

Фото: http://fizik-lirik.ru/Content/Images/ArtiklesImage/ chinovniki_bednye.jpg