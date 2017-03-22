Бывший следователь оставил Хвостова в СИЗО

В Октябрьском районном суде города Владимира состоялось очередное заседание по делу бывшего вице-губернатора Дмитрия Хвостова. Следствие выступило с ходатайством о продлении ареста экс-чиновника и предложило оставить его в СИЗО до 26 июня 2017 года. Сторона обвинения опасается, что Хвостов скроется от следствия и начнет оказывать давление на свидетелей и других фигурантов дела.

В свою очередь защита настаивала на изменении меры пресечения и переводе бывшего зама главы региона под домашний арест. Адвокат уверял, что обвиняемый будет находиться на съемной квартире во Владимире и никуда уехать не сможет – документы-то изъяты.

Также защита просила учесть сложную семейную ситуацию Хвостова – за его тяжелобольными родителями вынужден ухаживать брат бывшего чиновника. В ход также пошли положительные характеристики, грамоты и благодарственные письма, выданные в своё время Хвостову.

Судья Игорь Егоров, взвесив «за» и «против», встал на сторону обвинения и решил продлить срок содержания обвиняемого в следственном изоляторе. Представитель Фемиды – сам бывший следователь, в своё время вёл громкое дело в отношении экс-главы Вязниковского района Евгения Виноградова. А уже будучи судьёй рассматривал дело руководителя муниципального предприятия «Владстройзаказчик» Антона Аручиди, причём вынес тому приговор более жёсткий, чем требовал прокурор.

Напомним, Дмитрия Хвостова задержали в конце октября в Краснодарском крае. На данный момент в отношении экс-вице-губернатора возбуждено четыре уголовных дела о взяточничестве.