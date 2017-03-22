В истории камешковского Вильбоа фигурируют Врангель и Ленин

В Горках в первой половине XVIII столетия с 1720-х до 1760-х гг. (когда, кстати, это селение относилось к Владимирскому уезду) находилась усадьба вице-адмирала Никиты Петровича Вильбоа, уроженца французской Бретани, для которого Россия стала второй родиной.

Горки с окрестными деревнями, в том числе пустошью Камешково, в которой позже был основан нынешний районный центр, Вильбоа получил по указу Петра Великого за отличную службу, храбрость и умелое командование кораблями Балтийского флота в Северной войне против шведов.

Никита Вильбоа, изначально именовавшийся Франсуа Гиллемо де Вильбоа, был одним из сподвижников Петра Великого и занимал пост коменданта Кронштадта. В мае текущего года в Камешково запланирован выпуск книги о роде Вильбоа. Для нее подготовлен материал о роде де Вильбоа, оказавшийся весьма любопытным.

Оказывается, потомки владельца усадьбы в Горках – вице-адмирала и его сыновей генерал-майора Даниила и генерал-аншефа Александра (последний, кстати, носил еще чин генерал-фельдцейхмейстера, который позже присваивали лишь великим князьям из дома Романовых, именно он унаследовал село Горки от отца) здравствуют до сих пор – в России и Германии. Их родственников удалось выявить даже в Австралии – в далеком Мельбурне.

Пример рода наших земляков де Вильбоа оказался весьма показателен: как можно проследить судьбы членов отдельно взятого семейства в течение нескольких столетий. Если первый известный на сегодняшний день родоначальник этой фамилии Жан Гиллемо жил во Франции в правление легендарного короля Генриха IV (одного из персонажей знаменитого романа Александра Дюма «Королева Марго») в городе Ванн в провинции Бретань, то самая юная де Вильбоа – Анна Юрьевна Вильбоа родилась в Смоленске в 2007 году.

Первым стал писаться Вильбоа внук родоначальника данного семейства и отец будущего российского вице-адмирала аптекарь г. Ванна Жан Гиллемо де Вильбоа, родившийся в 1640 году и владевший имением Villebois и принявший двойную фамилию.

Любопытно, что если во Франции представители данного рода именовались де Вильбоа (приставка «де» означала принадлежность к дворянству), то в России одна из ветвей этой же фамилии, обосновавшаяся в Прибалтике и породнившаяся с лифляндскими баронами, писалась на немецкий манер фон Вильбоа. Примечательно, что внучка вице-адмирала Никиты Вильбоа Елизавета Даниловна Вильбоа, вышедшая замуж в конце 1770-х гг. за барона Георга фон Врангеля Люденгофа, стала прапрабабушкой известного историка дворянской усадьбы в России барона Николая Николаевича Врангеля и его брата главнокомандующего Белой армией в Крыму генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля.

Члены семьи адмирала де Вильбоа отличились на различных поприщах. Его старший брат Николя Гиллемо де Вильбоа служил медиком при дворе Петра Великого, а младший брат Пьер Гиллемо, дворянской фамилии де Вильбоа не употреблявший, жил в Сан-Доминго на Гаити и служил капитаном в артиллерии.

Прямым потомком вице-адмирала Вильбоа был композитор и дирижер XIX столетия Константин Петрович Вильбоа, ученик Михаила Ивановича Глинки. В молодости служивший офицером в гвардейской артиллерии, он получил известность как автор романсов. Одним из наиболее популярных его произведений стал дуэт «Моряки» (более известный по первой строфе «Нелюдимо наше море…») на стихи современника Пушкина поэта Николая Языкова, который, кстати, очень любила петь революционная молодежь, в том числе Владимир Ульянов-Ленин.

Не меньшую известность получил его романс «О, пощади…» на стихи поэта и партизана, героя Отечественной войны 1812 года и, кстати, помещика Владимирской губернии, генерал-лейтенанта Дениса Давыдова. Композитор Вильбоа составил сборники 25 русских песен для одного голоса с сопровождением фортепиано и 150 русских песен для различных музыкальных инструментов.

Среди потомков вице-адмирала Вильбоа немало защитников отечества. Сын вице-адмирала Александр Вильбоа отличился во время русско-шведской войны 1741-1743 гг. и в войне с Пруссией. 23-летний прапорщик 3-го Егерского полка Павел Иванович Вильбоа пал смертью храбрых во время русско-шведской войны в 1808 году. Генерал-майор Даниил Александрович Вильбоа в 1854 году во время Крымской войны участвовал в обороне Севастополя, был ранен и стал Георгиевским кавалером.

В 1877 году во время русско-турецкой войны отличился при штурме крепости Плевна подпоручик 6-го гренадерского полка Петр Константинович Вильбоа – сын композитора К. П. Вильбоа. В разгар Первой мировой 44-летний полковник 36-го Сибирского стрелкового полка Бруно Александрович Вильбоа погиб в бою в феврале 1915 года под Варшавой.

Лев Михайлович Вильбоа, прямой потомок старшего сына адмирала генерала Даниила Никитича Вильбоа, провоевал всю Великую Отечественную минометчиком и артиллеристом, был ранен и контужен, получил две медали «За отвагу». В апреле 45-го в одном из боев он подбил из своего зенитного орудия танк и пушку врага, а также сбил сразу 3 немецких самолета. Свой боевой путь он закончил в Праге 9 мая 1945 года. А вот младший брат Льва Михайловича 18-летний красноармеец Ромуальд Михайлович Вильбоа погиб на фронте в июле 43-го.

Несколько Вильбоа стали жертвами сталинских политических репрессий. Так художник Михаил Иосифович Вильбоа был осужден в 1938 году как «враг народа» и погиб на 40-м году жизни в январе 1942-го в одном из лагерей Кировской области. В 1956 году его посмертно реабилитировал военный трибунал Московского военного округа.

В 1937-м в Смоленске НКВД арестовало 40-летнего прораба Владимира Павловича Вильбоа. Он получил 10 лет лагерей, но сумел выжить и дождаться реабилитации в 1956 году. Скончался Владимир Вильбоа в 1965-м в Москве.

Потомки младшего сына вице-адмирала Никиты Вильбоа вплоть до 1917 года проживали, в основном, в Лифляндии (нынешней Латвии), где порядком онемечились и после революционных потрясений перебрались в Германию. В марте 1928 года в Берлине в 63-летнем возрасте скончался один из последних потомков этой ветви рода Степан Францевич Вильбоа (в Германии он писался как Стефан Этьен Мориц Артур Вильбоа фон Вильбоа).

Его единственный сын Харальд Фердинанд Фридрих фон Вильбоа, родившийся в 1899 году, стал настоящим немцем и профессиональным музыкантом.

В России сегодня проживают исключительно потомки Даниила Никитича Вильбоа. Мужскую линию рода продолжает 42-летний Юрий Михайлович Вильбоа (внук героя-артиллериста Великой Отечественной), выпускник Смоленского пединститута по специальности «математика и информатика», предприниматель Юрий Михайлович Вильбоа, а также его младший брат 34-летний Александр Михайлович Вильбоа.

И очень символично, что потомок первого Вильбоа времен «славного короля Анри» в самом младшем XIV поколении и прямой потомок вице-адмирала 14-летний смолянин Лев Юрьевич Вильбоа серьезно увлекается судомодельным спортом и в 2016 году стал чемпионом Смоленской области среди юниоров.

В семейной хронике Вильбоа наглядно отражена история России последних трех столетий. Все проживавшие в Российской империи, СССР и ныне живущие в Российской Федерации, равно как и эмигрировавшие в Германию Вильбоа – прямые потомки владельца усадьбы в селе Горки нынешнего Камешковского района Владимирской области вице-адмирала Никиты Петровича Вильбоа, имя и фамилия которого значатся во всех справочниках и словарях по истории отечественного военно-морского флота.

На снимках: