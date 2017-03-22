Владимирцы выбирают название для нового парка

Как уже сообщал “Призыв”, в конце февраля было открыто обсуждение проекта военно-патриотического парка, его эскизные варианты были опубликованы на сайте владимирской мэрии в разделе «Голосование за городские проекты». Только за первые три недели в обсуждении приняли участие более 5 100 человек. 94% участников поддержали идею создания парка, 91% согласился с выбором места для его размещения, почти столько же владимирцев одобрили проект благоустройства. Вместе с тем, горожане внесли интересные предложения – например, создать на центральной площади парка фонтан или оборудовать на одной из аллей велопарковку.

Кроме того, мэрия предложила владимирцам присылать свои варианты названия будущего военно-патриотического парка. Среди проступивших предложений – «Парк Родина», «Парк Победы», «Слава Владимира», «Парк Героев», «Парк Владимирская звезда», «Парк Победителей», «Патриот», «Парк воинской Славы», «Доблесть Владимира», «Владимирский военно-патриотический парк», «Русич», «Поклонный парк».

Пока горожане голосуют и определяются с названием парка, городские власти готовятся провести официальное мероприятие по торжественной закладке камня. Так как работы ведутся на клумбе, то можно предположить, что именно там и будет произведена закладка камня будущего военно-патриотического парка. Вокруг клумбы делают деревянный помост.

Напомним, что новый городской парк появится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. По замыслу авторов проекта, парк, посвященный Великой Победе и подвигу нашего народа, станет местом притяжения для владимирцев разных поколений. В парке будут расположены мемориальный павильон с Книгой Памяти Владимирской области и Музей военной техники под открытым небом.

Кроме того, проектом предусмотрены спортивно-игровые площадки и зоны для активного семейного отдыха, центральная площадь, велосипедные дорожки, автомобильная парковка для посетителей.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/937888/