Greenpeace оптимистично оценил отношение владимирцев к мусору

Гринпис России проанализировал открытые данные более 160 крупных городов нашей страны с населением от 100 тысяч человек, чтобы выяснить, сколько людей уже имеют доступ к раздельному сбору отходов и где удобнее всего жить экологически ответственным россиянам.

В расчёт брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.

В итоге из почти 74 миллионов человек правильно выбрасывать мусор могут только 7 миллионов. И только в пяти населённых пунктах России более половины жителей имеют доступ к раздельному сбору: Волжском, Мурманске, Мытищах, Оренбурге и Саранске.

Лидер рейтинга – Саранск. В этом городе 80% горожан могут сдавать отходы раздельно рядом с домом. На последних строчках оказались Ульяновск и Чита.

Владимир в этом рейтинге занимает 15 место, по данным Greenpeace здесь доступ к раздельному сбору мусора имеют 27% населения. В исследовании использовались открытые источники информации: официальные данные Росстата, данные с сайтов городских администраций, мусоровывозящих компаний, а также информация общественников.

Фото: http://ya62.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize _cache/iblock/b72/660_465_2/sbor.jpg?1477013423147057