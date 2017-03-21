Кушать суши

Вроде бы, считается, что японская кухня очень подходит тем, кто выбирает здоровое питание. Сам по себе ролл — настоящее произведение искусства с точки зрения правильного и сбалансированного питания. В нем содержатся в нужных пропорциях и жиры, и белки, и сложные углеводы. Кроме того, это кладезь витаминов группы В и микроэлементов, которых часто не хватает в повседневном рационе обычного человека. Рис помогает человеку поддерживать природную красоту и восполняет организм энергией. Рыба является поставщиком калия и фосфора, жизненно важных для организма элементов. Водоросли нори содержат в своем составе большое количество йода, необходимого для правильной работы щитовидной железы. Соевый соус, имбирь и васаби, которые используются в качестве приправ, активизируют работу желудка. О пользе авокадо и овощей вообще говорить не приходится. Однако стоит учесть, что сливочный сыр и лосось (например, в роллах «Филадельфия») очень калорийные. Горячие роллы обжариваются в масле, что тоже не делает их полезнее. Кроме того, отечественные повара вносят в японскую кухню свои любимые ингридиенты. Поэтому в заказе можно получить роллы с майонезом или – как мы сегодня – с салом (в меню написано, что с беконом – но не суть). Так что суши худеющим можно – но осторожно. Вот вам табличка на память:

Название Ккал Авокадо ролл 140.0 Роллы Калифорния 403.0 Ролл с огурцом 136.0 Рл с лоcосем и авокадо 304.0 Ролл с тунцом 184.0 Ролл с угорем и авокадо 372.0 Роллы Филадельфия 390.0