Во Владимире полицейские выйдут на лёд

Управление гражданской защиты города Владимира предупреждает любителей подледной ловли об опасности выхода на подтаявшие реки и настоятельно рекомендует отложить зимние удочки до следующего сезона.

Согласно постановлению горадминистрации «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Владимира», полностью запрещен подледный лов рыбы на следующих участках: водозабор на реке Клязьма вблизи ТЭЦ, место сброса воды МУП «Владимирводоканал» в микрорайоне Оргтруд, впадение реки Рпень в Клязьму и вблизи плотины водохранилища на Содышке.

Не рекомендуется выходить на лед и в традиционных местах массового зимнего лова рыбы. Речь идет о водохранилище реки Содышке, водоемах Семязино и Глубокое. В связи с наступлением длительной оттепели, водные объекты являются зонами повышенного риска.

Пренебрежение элементарными правилами поведения может привести к трагедии, – предупреждает администрация города. Ежедневно представители администрации города, управления гражданской защиты и полиции будут проводить профилактические рейды с целью выявления незадачливых рыбаков.

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