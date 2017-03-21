Жалобы признаны необоснованными

10.03.2017 в адрес Владимирского УФАС России поступили жалобы ООО «Технопласт» на действия организатора закупки ГУП «Дорожно-строительное управление» при проведении запросов котировок на поставку товаров согласно извещениям №№ 31704837832, 31704837743, 31704838099, 31704838036, 31704843897, 31704843840 и 3170484378.

17.03.2017 жалобы были рассмотрены Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дел с №К-183-03/2017 по №К-189-03/2017.

По итогам рассмотрения дел жалобы ООО «Технопласт» признаны необоснованными, поскольку заявитель, не являясь участником запроса котировок, оспаривал действия организатора закупки, не связанные с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении такой закупки и (или) порядка подачи заявок на участие в закупке.