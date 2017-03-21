Владимирское УФАС сообщает

20 марта 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России, рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика- начальника ФКУ «Исправительная колония №2 УФСИН России по Владимирской области», предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Из материалов дела следует, что в Приложении №1 к аукционной документации «Перечень работ, характеристики материалов» указаны работы, а также используемые при выполнении работ товары (материалы) и их характеристики. При этом характеристики товаров (материалов) изложены некорректно: товар, в том числе его характеристики, неразрывно связан с работами; товары указаны простым перечислением; показатели указаны не по всем товарам, вследствие чего существующая редакция указанного приложения влечет двусмысленность толкования потребности заказчика.

Указанное должностное лицо не оспаривало факт совершенного правонарушения.

Рассмотрев материалы дела, Заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика- начальника ФКУ «Исправительная колония №2 УФСИН России по Владимирской области» виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета