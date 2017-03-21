Гусевчанка попалась на закладке наркотиков во Владимире

38-летняя жительница Гусь-Хрустального задержана с поличным. В подъезде одного из многоквартирных жилых домов на улице Баумана областного центра она спрятала наркотическое вещество «соль».

Всего по данным пресс-службы регионального УМВД, в тайнике было заложено 36 пакетиков с наркотическим средством общей массой более 20 граммов. В дальнейшем по месту жительства задержанной было обнаружено еще около 10 граммов наркотика.

В ходе допроса женщина призналась в содеянном и пояснила, что ранее уже осуществила более 60 закладок запрещенных веществ во Владимире в целях получения заработка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению источника получения наркотических средств и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Женщина находится под домашним арестом.

Сотрудники полиции напоминают владимирцам: в регионе продолжается Всероссийская антинаркотическая акция МВД России «Сообщи, где торгуют смертью!». Об известных фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщать по следующим телефонам:

по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)

по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81

по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области

Фото: https://mozlife.ru/stati/kriminal-i-proisshestvija/zhitelnica-mozhgi-zaderzhana-za-nezakonn.html