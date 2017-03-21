В Муроме полицейские изъяли 20 тонн контрафакта

В Муроме полицейские задержали подозреваемых в незаконной реализации алкоголя, – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка изъяли у злоумышленников 12 двухсотлитровых пластиковых емкостей и 57 пластиковых емкостей объемом 20 литров каждая, 420 пятилитровых баллонов, 6 тысячелитровых пластиковых емкостей. Во всех – бесцветная жидкость с характерным запахом спирта. Также была обнаружена подготовленная для реализации алкогольная продукция в количестве около 5 000 бутылок. В общей сложности у злоумышленников изъято около 20 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Специалисты установили, что нанесенные на тару федеральные специальные и акцизные марки являются поддельными. В настоящее время назначена экспертиза качества изъятого алкоголя.

Алкоголь сомнительного качества различных емкостей и наименований, в том числе известных брендов, был предназначен для реализации на территории Владимирской и Нижегородской областей.

По данным оперативников, предполагаемая выручка от сбыта фальсифицированной продукции могла составить более пяти миллионов рублей. Сейчас по факту заведено уголовное дело.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: http:// sputnik.fm/news/21207_v_ bashkirii_izjali_porjadka_60_litrov _kontrafaktnogo _alko