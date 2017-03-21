Во Владимире принимаются заявки на ремонт дворов

Владимирская мэрия утвердила порядок отбора дворовых территорий в программу благоустройства города. В бюджете текущего года на капремонт дворов заложено 28 млн рублей – на 3 млн рублей больше прошлого года. Это далеко не вся сумма, остальное добавят из федерального и областного бюджетов. Так было и в прошлом году. Тогда удалось привести в порядок 81 дворовую территорию.

Собственникам жилья в этом году дают возможность самостоятельно заявить свой двор в программу ремонта. Необходимый пакет документов не такой уж большой. Главное, успеть собрать его и подать заявление в управление ЖКХ Владимира в срок до 17 апреля.

Владельцы квартиры должны сообща провести обследование двора и составить акт, затем сделать мини-портфолио двора, подтверждающее его ненормативное состояние. Обязательно проведение общего собрание, на котором большинство проголосует за капремонт двора. Протокол общего собрания приобщается к общему пакету документов. Понятно, что дворовая территория должна быть оформлена по всем правилам, с кадастровым паспортом и четкими границами.

Критерии отбора дворов для ремонта – те же, что и в минувшем году: степень разрушения дорожного полотна должна превышает 50%, дворовая территория объединяет несколько домов, по соседству находятся детсады или школы.

Правда, в нынешнем году для конкурсной комиссии большое значение имеет платежеспособность собственников жилья. Должников по счетам за содержание и ремонт жилья и за капремонт в списки не берут.

В минимальный бесплатный перечень работ входит ремонт дворовых проездов, наружное освещение и установка скамеек и урн. Впервые возможно выполнение и дополнительного перечня работ: оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, установка ограждений.

За работы сверх программы требуется оплата в размере 5% от сметы на дополнительный объем. Учитывая размер бюджетных вложений, доля собственников невысока. Во всяком случае, по сравнению с отчислениями в «общий котел» на капремонт дома – 6,5 рубля с кв.м. каждый месяц.