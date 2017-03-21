На портале госуслуг начнет работу личный кабинет пациента

С 1 июля текущего года на Едином портале госуслуг начнет работу личный кабинет пациента «Мое здоровье».

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, с его помощью каждый желающий сможет получить справку о правилах оказания медицинской помощи, информацию о стоимости оказанной медицинской помощи, уточнить прикрепление к той или иной поликлинике или участку, оформить полис ОМС и множество других удобных и нужных сервисов. Кроме того, электронная площадка будет хранить информацию о результатах ранее пройденных обследований и содержать сведения обо всех обращениях пациента за медицинской помощью.

Записаться на прием к врачу через личный кабинет на Едином портале государственных услуг можно уже сейчас, а с 1 июля пациенты получат дополнительные возможности использовать все сервисы кабинета «Мое здоровье».

В облздраве также пояснили, что портал «Регистратура33.рф» к июлю 2017 года станет сугубо информационным, и будет содержать сведения, касающиеся расписания работы врача и наличия свободного времени для записи к специалисту. Запись на прием будет доступна только через Единый портал государственных услуг. Отмечается, что это позволит максимально снизить возможность злоупотребления электронной услугой (когда пациент многократно записывается к врачу и не приходит на прием).

Доступ к личному кабинету смогут получить только зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг, предварительно введя логин и пароль для входа на портал. В связи с этим департамент здравоохранения призывает владимирцев более активно регистрироваться на Едином портале госуслуг: в настоящее время только 4% жителей области зарегистрированы на электронном портале.

Фото: http://primamedia.ru/f/big/915/914744.jpg?44cfa811de714820d19ecd70a5759442