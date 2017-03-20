На федеральной трассе в ДТП угодили 6 грузовиков

По оперативной информации ГУ МЧС России по Владимирской области, около одиннадцати часов утра на дороге в Петушинском районе водитель грузовой «ГАЗели» врезался во впереди идущую машину дорожных служб (пескоразбрасыватель) марки «КамАЗ». Водителя «ГАЗели» с травмами госпитализировали.

В начале четвертого пополудни случилось второе ДТП, на федеральной трассе в Собинском районе. Сообщение поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и подразделение аварийно-спасательной службы – всего 14 человек и 5 единиц техники.

Как выяснилось, опять же в попутном направлении столкнулись 4 грузовых автомобиля: «Ивека», «КамАЗ», «МАН» и «Тагаз». В результате ДТП пострадали водители «Мана» и «Тагаза».

Кроме того, стали известны подробности утренней аварии в Муромском районе. Как сообщает УМВД РФ по Владимирской области, 49-летний водитель «Фольксваген Каравелла» заснул за рулем, от чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в «Митсубиси Аутлендер».

В результате ДТП пострадали 9 человек – шестеро мужчин и три женщины. Восемь пострадавших до сих пор находятся в больнице.