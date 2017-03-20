Чиновники выйдут на «платоновские» дороги

Завтра департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области совместно с представителями мэрии и подрядных организаций отправится в рейд по проверке качества проведенных в 2016 году ремонтных работ на автодорогах города Владимира, которые выполнялись за счёт сборов системы «Платон».

В мае прошлого года по решению Правительства РФ Владимирская область получила 400 млн рублей за счет сборов системы «Платон». Тогда на эти деньги было отремонтировано около 80 километров дорог.

Между тем, владимирских водителей не устраивает такая система сборов. Дальнобойщики региона-33 готовы поддержать всероссийскую акцию и потребовать полной отмены системы взимания платы за проезд по федеральным трассам «Платон».

Напомним, что акция провести акцию против новой системы взимания платы с грузовиков водители планируют 27 марта.

Фото: http://novosti33.ru/wp-content/uploads/2016/03/jpg-405