Чиновников накажут за ямы, не доводя до суда

В прошлом году во Владимирской области произошли 664 ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. А дорнадзор областного управления ГИБДД привлек к административной ответственности 388 дорожников и чиновников структур благоустройства, при этом 4 юридических лица оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый. Чаще всего «карали» за ненормативное состояние дорожного полотна, отсутствие дорожных знаков и разметки.

Тем не менее, ямы и ухабы с федеральных, городских и сельских дорог не исчезли, их хватает в любое время года, и на предписания надзорных инстанций власти и дорожники копируют традиционные отписки: «ввиду отсутствия финансирования, недостатка средств в бюджете и т.д. сроки ремонта дороги перенесены на лето 2017 года.

Шевелиться дорожники и власти начинают тогда, когда приходят судебные решения, а то и вовсе – исполнительные листы от приставов. Теперь же с вступлением в силу поправок в КоАП до суда можно и не доводить. Латать ямы станут расторопнее из-за боязни получить большой штраф.

Так, за невыполнение предписания в срок должностным лицам грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей (вместо прежних 1-2 тысяч рублей), а юрлицам – 100-200 тысяч рублей (вместо 10-20 тысяч рублей).

По сложившейся административной практике, в большинстве случаев рублем наказывают должностных лиц. Иногда штраф им компенсирует предприятие, а иногда приходится расплачиваться из личного кармана. Так и месячный заработок на одном штрафе можно потерять. Ведь ответственность главных инженеров, прорабов, мастеров участков выросла в 30 раз! И это не единственная статья, по которой «должностным» досталось по полной.

Поправили и статью № 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». К административной ответственности привлекают за то, что не выставили ограждения и знаки на время ремонта дороги. А такое случается очень часто и надзорные ведомства (ГИБДД и прокуратура) регулярно оформляют штрафы.

Если раньше должностные платили за данную провинность 2-3 тысячи рублей, то теперь им грозит 20-30 тысяч рублей. А вот для юрлиц, наоборот, ответственность смягчили. Установили коридор – от 200 до 300 тысяч рублей за нарушение. Прежде взимали сразу 300 тысяч рублей.

Фото: https://kianews24.ru/wp-content/uploads/2017/01/5-4.jpg