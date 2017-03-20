Автобусы – неисправные, водители – без медосмотров

Александровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при осуществлении перевозок пассажиров на городских и пригородных муниципальных маршрутах Александровского района.

Установлено, что местные перевозчики выпускали на рейсы автобусы с неисправностями, при которых использование техники запрещено. Также осуществлялся выпуск на маршруты транспортных средств без фактического проведения осмотров их технического состояния.

Проверка также выявила несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Нарушались и требования предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей.

«Ни одним из перевозчиков Александровского района не разработан паспорт безопасности на принадлежащие ему транспортные средства, предусматривающий мероприятия, направленные на профилактику незаконных посягательств и обеспечение безопасности, как сотрудников предприятия, так и пассажиров», – сообщает областная прокуратура.

В отношении основных перевозчиков района (ИП Романов М.Н, ИП Романова В.В., ИП Максимов А.И., ИП Шитов А.В., ООО «КБ-Транс» и ООО «Благовест плюс») выяслено 16 нарушений, внесено 6 представлений, 7 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, объявлено 5 предостережений, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 129,5 тысяч рублей.

Фото:http://pg21.ru/auto/27785