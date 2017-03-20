Во Владимире начнется «шоколадная» неделя

Фестиваль детских театральных коллективов – часть масштабного проекта «Вкусные каникулы», автором которого является владимирская школа №38. Во время каникул дети не скучают ни дня: они играют на сцене, участвуют в мастер-классах, проводят пресс-конференции.

В этом году юные артисты соберутся во Владимире уже в седьмой раз. По уже сложившейся традиции творческие площадки для участников со всей страны откроются в школе № 38, детских садах и в общественной организации «Милосердие и порядок».

В этом году в программе фестиваля «Шоколад»заявлен 51 спектакль детских театральных коллективов из Владимира, Собинки, Киржача, Кольчугино, Мурома, Радужного, Петушков, Москвы, Звенигорода, Калуги, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны. На фестивальной неделе зрители увидят 25 лучших работ финалистов конкурса.

Уже сейчас предварительные просмотры спектаклей проходят на площадках коллективов-конкурсантов и в дошкольных образовательных учреждениях региона. Примечательно и то, что ребята параллельно с подготовкой к финальному испытанию занимаются в мастерских. В этом году их открыто три: творческая мастерская, участники которой занимаются организационными вопросами открытия и закрытия фестиваля и работают с коллективами; мастерская СМИ, где школьники проводят пресс-конференции с гостями и участниками фестиваля, обеспечивают фото- и видеосъемку, и мастерская детского жюри, где ребята отсматривают и обсуждают конкурсные работы и определяют победителей.

Кроме этого в рамках фестиваля «Шоколад»запланированопроведение мастер-классов для школьников по актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи, конкурс школьных СМИ, а также конкурсы для зрителей на лучшее фото с фестиваля и отзыв.

Фестиваль продлится до 1 апреля. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11 часов 28 марта на базе общественной организации «Милосердие и порядок» на Добросельской, 2 г.

Фото: https://vk.com/albums-37107787