Жители деревни Панюкино спасли рыбака

Именно туда вечером 16 марта на рыбалку отправились два ковровчанина. Регулярные предупреждения спасателей об опасности ловли рыбы на подтаявшем льду не остановили мужчин.

В результате оба провалились под лёд на заводи Затворная у деревни Панюкино. Как сообщает пресс-службы администрации Коврова, одному удалось спастись самостоятельно. Второму оказали помощь жители деревни: Александр Афанасьев и его мать Нина Панкратова. Услышав крики, они поспешили на помощь, предварительно позвонив в службу спасения и скорую помощь. Подоспев к тонущему рыбаку с верёвками, жители деревни Панюкино вытащили его из ледяной воды. 45-летний пострадавший был доставлен в ЦГБ Коврова.

Сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминают: в настоящий момент выход людей на лёд запрещен!

Фото: http://sntat.ru/proisshestviya/34717-na-kame-rybak-provalilsya-pod-led