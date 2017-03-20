Ковровским полицейским помог Шрек

Немецкая овчарка по кличке Шрек помогла ковровским полицейским задержать жителя Саратовской области, перевозившего наркотики.

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По данным пресс-службы регионального УМВД, в посёлке Сенинские Дворики Ковровского района дорожные полицейские остановили для проверки документов автомобиль «Дэу Нексия». Вместе с сотрудниками ГИБДД на посту находился полицейский-кинолог Владимир Филимонов со служебной собакой по кличке Шрек.

Пока инспекторы проверяли документы, овчарка дважды обошла автомобиль и села у передней двери пассажира. При досмотре у водителя и в салоне автомобиля было обнаружено наркотическое средство марихуана массой 50,2 граммов.

28-летний житель Саратовской области пояснил стражам порядка, что приобрел наркотическое средство в целях личного употребления.

По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотического средства возбуждено уголовное дело.  В отношении мужчины  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: https://33.мвд.рф

 

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