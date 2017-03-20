Владимирский бизнесмен за взятку надеялся выкупить «паленый» алкоголь

Владимирский предприниматель подозревается в попытке приобретения крупной партии немаркированной алкогольной продукции и покушении на дачу взятки инспектору ДПС

По данным пресс-службы регионального УМВД, грузовик, в кузове которого находилось 6 000 бутылок контрафактного алкоголя, был остановлен инспекторами ГИБДД. После проверки документов водителя транспортного средства попросили предоставить сопроводительную документацию на перевозимый товар. Однако ее не оказалось.

Управлявший автомобилем житель Нижнего Новгорода пояснил, что крупная партия алкоголя предназначалась для владимирского предпринимателя. Сам же предприниматель по приезду на место предпринял попытку подкупить сотрудника полиции и передал ему «денежное вознаграждение» в сумме двадцати тысяч рублей. Только вот от взятки инспектор ДПС отказался.

Сомнительная алкогольная продукция была изъята. Проведенная экспертиза показала, что алкоголь не соответствует требованиям ГОСТ, маркирован поддельными федеральными специальными марками, часть продукции и вовсе была немаркирована.

Установлено, что розничная стоимость изъятой партии превысила один миллион рублей. Предприниматель планировал реализовать фальсификат на одном из рынков областного центра.

В настоящее время в отношении владимирского бизнесмена возбуждено уголовное дело за попытку приобретения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Также региональным Следственным комитетом в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.

Расследование уголовных дел продолжается.