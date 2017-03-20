«Белый дом» продвигает хабаровский гектар

Хабаровский край предлагает жителям Владимирской области «дальневосточный гектар» на своей территории. Это инвестиционно привлекательный регион, обладающий большим объёмом и разнообразием земельных, водных, лесных и биологический природных ресурсов.

Земельный фонд края превышает 787 тысяч кв. км, из них 90 процентов территории – это земли лесного фонда, – расписывает восточные красоты пресс-служба областного «Белого дома».

Напомним, с 1 февраля граждане России могут получить в безвозмездное пользование земельные участки на территории Дальневосточного федерального округа.

Такая возможность обеспечивается с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», размещённой в сети интернет. На официальном портале можно выбрать земельный участок и заполнить заявление на его предоставление.

Кроме того, информацию о процедуре получения земли на Дальнем Востоке можно получить по бесплатному телефону 8-800-200-32-51.

Одним из первых владимирцам свой гектар предложил Магадан.

Фото: http://nedvrussia.ru/wp-content/uploads/2016/11/ vzyat_dal_nevostochnyy_gektar_gotovy_9_protsentov_zhiteley_r.jpg