Осужденные приписаны грызть гранит науки во Владимире

В средней школе № 5 в ковровском микрорайоне «Шестерка» появилось сразу около 100 новых учеников, благодаря чему общее число воспитанников там в одночасье увеличилось более чем на 20 %. Это вовсе не последствия демографического взрыва, а следствие реорганизации вечерней общеобразовательной школы № 2 г. Коврова.

Прежде вторая была известна среди горожан, как «ШРМ» (от аббревиатуры «Школа рабочей молодежи»), и ранее располагалась в двухэтажном здании на улице Социалистической. Теперь примерно 60 % учеников этого учебного заведения числятся в школе областного центра. С начала 2017 года они перешли во Владимирскую вечернюю школу № 13. Точнее, их перевели, так как сами они перейти не могут: полторы сотни школьников бывшей «ШРМ» – осужденные исправительных колоний строгого режима ИК-6 и ИК-7, расположенных в поселках Мелехово и Пакино.

Собственно вечерняя школа № 13 находится в колонии общего режима ИК-5 во Владимире на улице Полины Осипенко, а в других колониях 33-го региона располагаются учебно-консультационные пункты, приписанные к этой школе.

Что же касается оставшейся примерно сотни учеников бывшей «ШРМ», которые являются свободными гражданами, то их и прикрепили к ковровской школе № 5, причем вечерняя форма обучения для них сохранилась. Приютившая их школа лишь выигрывает от большего числа учеников, от чего напрямую зависит число учебных часов и уровень оплаты педагогов. Выстроенное при «развитом социализме» в 1979 году громадное трехэтажное школьное здание, рассчитанное на бурный рост заводского микрорайона, ныне заполнена едва наполовину от проектной нагрузки.

Правда, «вечерникам» со всего Коврова теперь приходится ездить на занятия на далекую юго-восточную окраину на улицу Колхозную, куда, например, с «Малеевки» или «Текстильщика» даже на троллейбусе попадешь лишь за час, причем с пересадками. Прежнее школьное здание на Социалистической располагалось значительно ближе к центру и рядом с крупнейшими ковровскими заводами (именно поэтому там когда-то и устроили «ШРМ»).

Однако желающим получить среднее образование без отрыва от производства выбирать не приходится.

Фото: http://72.fsin.su/upload/medialibrary/b17/DSC_7449.JPG