Долгострой в центре Коврова утрачивает перспективу

Четырехэтажный торгово-офисный центр общей площадью в 11 тысяч квадратных метров с многочисленными магазинами, кафе, с пятизальным кинотеатром на 600 мест и даже с музеем воинской и трудовой славы в самом центре города. Рядом – парковка и громадный сквер с большим фонтаном. Впечатляет? Еще как! Однако все это великолепие пока существует только на бумаге.

А в реальности вместо комплекса «Ковров-Сити» по адресу проспект Ленина, 8А можно видеть лишь часть контура пока так и не построенного здания из кирпича и металлоконструкций. Этот остов окружен местами помятым металлическим забором. И все бы ничего, но этот долгострой находится в самом центре Коврова рядом с площадью, на которой установлена стела в честь присвоения звания Город воинской славы.

Подобное соседство явно диссонирует со столь пафосным мемориалом, и различные мероприятия вынужденно проходят на фоне долгостроя. «Украшением» стройки являются баннеры патриотической направленности со стороны проспекта Ленина и площади, а также информационная табличка с тыльной части, согласно которой сдать пресловутый центр строители обязались аж в 4-м квартале 2014 года! При этом площадь стройки едва ли не больше всей площади Воинской Славы.

Сейчас – третий месяц 1-го квартала 2017-го. Очевидно, что ни о какой сдаче объекта в ближайшее время речь не идет, потому что стройка давно «заморожена». И ее перспективы пока очень туманны. Хотя когда строительство по данному адресу началось, никто не предполагал, что все так затянется.

Прежде на месте нынешнего «долгостроя» находилась неплохая и даже любимая многими горожанами баня, которую ковровчане называли «Инза». Столь чудное название объяснялось просто: в 1920-е годы эту баню построил Инструментальный завод № 2 – нынешний завод имени В. А. Дегтяреваз». Его для краткости именовали «Инза». А заодно так назвали и заводскую баню. Предприятие потом два раза переименовывали, а название бани осталось.

Весной 2012-го уже недействующую к тому времени баню снесли. До этого ее выкупил частник за 35 млн рублей. Очевидно, все делалось для того, чтобы расчистить участок под новый торгово-офисный центр.

Многие ковровчане, в том числе бывший главный архитектор Коврова Константин Бай, были против установки стелы на этом месте, так как площадь при ней получилась крайне небольшой, зажатой между проспектом Ленина, территорией завода имени В. А. Дегтярева и соседним большим домом на улице Труда, а тут еще новый центр.

Немало горожан полагают, что рядом со столь святым местом, как площадь Воинской Славы, торгово-развлекательный центр неуместен в принципе. Тем более что при публичном обсуждении места установки стелы рядом с ней на представленном вниманию общественности эскизе красовался белоснежный православный храм с золоченым куполом, а вовсе не торговый центр. Но ковровская мэрия подобные соображения в расчет не приняла.

Строительство нового центра началось летом 2013 года и поначалу велось быстрыми темпами. Однако потом наступила временная, как всем казалось, пауза. Из-за внесения изменений в проект (именно тогда в здании запланировали большой кинотеатр, так как ни одного подобного заведения к тому времени в городе не имелось) стройку приостановили.

В мае 2014-го рядом торжественно открыли стелу в честь присвоения Коврову звания Город воинской славы. Открытие проходило на фоне металлических конструкций торгово-офисного центра.

Год спустя к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечалось в мае 2015-го, металлоконструкции «замороженной» стройке завесили соответствующими баннерами. С тех пор на стройплощадке в центре города оружейников мало что изменилось. Объект «накрыл» экономический кризис.

Поначалу была обнародована информация о том, что строительство возобновится весной 2016 года. Но и год спустя весной 2017-го процесс пока так и не пошел. Недавно руководитель проекта «Ковров-Сити» Сергей Певцов заявил о том, что продолжаются поиски инвестора, и строительство объекта планируется завершить в конце текущего года.

В ковровской мэрии тем временем продлили выданное ранее разрешение на строительство здания № 8А по проспекту Ленина до 2018 года.

А еще градостроительный совет при горадминистрации в январе 2016-го дал «добро» тому же застройщику на реконструкцию территории близ торгово-офисного центра со строительством нескольких новых жилых домов вместо деревянных двухэтажных домиков, возведенных еще в конце 1920-х – начале 1930-х гг., с парковой зоной и фонтаном. Презентация выглядела очень красиво, только на практике пока все совсем иначе.

Застроенная старыми домами улица Металлистов в будние дни плотно заставлена автомобилями работников крупнейшего в Коврове «Завода имени В. А. Дегтярева», которым отчаянно не хватает места под парковку авто. Кстати, из-за близости завода и обилия транспорта к площади Воинской Славы приехать на машине почти невозможно, так как ее негде будет поставить. Мэрия заботливо предусмотрела у площади со стороны проспекта Ленина стоянку всего на четыре машины, которая, само собой, постоянно занята.

Если новый центр все-таки будет построен, парковку там впору придется делать платной, иначе дегтяревцы в момент перекроют все подступы, легко заполнив все запланированные по проекту 250 парковочных мест.

Кстати, на то, чтобы расселить шесть двухэтажных жилых домов требуются немалые дополнительные средства, которых пока у инвесторов нет.

Вот и стоит пока в центре Коврова долгострой с неопределенными перспективами. А время идет. Недавно в городе оружейников открылся-таки новый четырехзальный кинотеатр, расположенный, кстати, всего в нескольких минутах ходьбы от «Ковров-Сити». Имеет ли смысл теперь реализовывать проект с еще одним кинотеатром? Да и музей воинской славы планируется создать в ином месте в северной части Коврова, и под него уже областное финансирование предусмотрено. В общем, вопросов много, и однозначных ответов на них пока нет.

На фото: