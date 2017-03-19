Праздник без внимания

18 марта исполнилось три года со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Эта дата была широко отмечена во многих регионах РФ, и Владимирская область не стала исключением. В облцентре состоялся концерт «Крымская весна-2017». По информации пресс-службы администрации региона, несмотря на пасмурную погоду, на концертную площадку, которая развернулась на Соборной площади, пришло около 7,5 тысяч владимирцев и гостей города.

Среди участников мероприятия были представители трудовых коллективов, всех парламентских политических партий, общественных организаций Владимирской области, учащаяся молодёжь и ветераны, а также все неравнодушные граждане. Посмотреть праздничный концерт, посвящённый исторической для нашей страны дате, также пришли руководители областной администрации, Законодательного Собрания, города Владимира, представители муниципальных образований 33-го региона.

Впрочем, мероприятие вызвало гораздо меньший интерес у владимирских СМИ. По информации наших коллег, которые либо по заданию редакции, либо по собственной инициативе все же решили принять участие в освещении митинга-концерта, празднования не попали в объективы большинства областных телекомпаний. На это, в частности, обратил внимание в Твиттере журналист Иван Лютков.

Я один не видел камер ГТРК, шестерки, миров и варианта на концерте #крымнаш ? — ivan lyutkov (@lyutkoff) 18 марта 2017 г.

Другой наш коллега, журналист Илья Архипов, еще накануне митинга сообщил в Твиттере, что некоторым работникам социальной сферы предлагалось принять участие в проявлении “гражданской позиции” в добровольно-принудительном порядке и за вознаграждение.

Матушку,соцработника, завтра гонят на митинг #Крымнаш. Обещали 500 р. Она довольна: не придется идти на майский. — Илья Натолич (@Natolich) 17 марта 2017 г.

По официальной информации, всего во Владимирской области вчера прошло более ста тематических мероприятий, посвящённых третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Это концерты, историко-просветительские познавательные программы, кинолектории, литературные часы, конкурсы, книжные выставки. Они прошли в парках, на площадках домов культуры и библиотек, в музеях и детских школах искусств во всех городах и районах региона.

Напомним, Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года — 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя отдали свои голоса за вхождение в состав РФ. США, Украина и ЕС не признали итогов голосования.

Накануне третьей годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией газета “Известия” со ссылкой на ВЦИОМ опубликовала свежие результаты опросов общественного мнения. Согласно этим данным, в 2017 году число жителей России, воспринимающих Крым как часть страны и одобряющих решение о воссоединении полуострова с РФ, увеличилось до рекордного уровня — 97% опрошенных респондентов.

Только 2% участников опроса заявили, что отказываются воспринимать полуостров как часть РФ, еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 78% опрошенных россиян уверены, что вхождение Крыма в состав России сыграло исключительно положительную роль (для сравнения: в прошлом году такого мнения придерживались только 60% респондентов).