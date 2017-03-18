В столице отреставрируют композицию «Москва-Петушки»

Композиция относительно «свежая» – 2007 года, то есть в нынешнем году ей исполнится 10 лет. Тем не менее, она попала в перечень памятников, скульптур и художественных надгробий, которые будут отреставрированы и приведены в порядок в столице в 2017 году. Полный список объектов приведен на сайте правительства Москвы.

Памятник «Москва-Петушки», созданный к 70-летию Венедикта Ерофеева, которого владимирцы считают своим земляком, находится в сквере на площади Борьбы в центре Первопрестольной. Композиция Валерия Кузнецова и Сергея Манцерова включает две скульптуры: Венички, ожидающего электричку в Петушки, и его возлюбленной. На постаментах – цитаты из книги.

Первоначально скульптуры планировалось поставить на Курском вокзале и на железнодорожной станции в Петушках. И там, и там даже были установлены гипсовые макеты будущих скульптур. Но против памятников выступило руководство вокзалов, к тому же макеты после установки стали подвергаться актам вандализма.

Сообщений о том, что подобные же испытания выпали на долю композиции на площади Борьбы, найти не удалось. Но, возможно, столичные власти включили «ерофеевский» памятник в список на реставрацию по той причине, что в следующем году у автора поэмы «Москва-Петушки» – круглая дата: ему исполнилось бы 80 лет.

Кстати, вместе с композицией, посвящённой Венедикту Ерофееву, этом году в Москве приведут в порядок бюсты Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева и Александра Герцена, а также разработают проекты реставрации двух памятников Николаю Гоголю и монумента Юрию Долгорукому.

Фото: http://www.ayda.ru/story75402-21524