Из Владимирской области уголовного «авторитета» депортировали на Кавказ

Вчера, 17 марта, сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с правоохранительными органами Владимирской области проведен ряд мероприятий, в результате которых принято решение о нежелательности пребывания на территории России 54-летнего уроженца одной из республик Закавказья, именуемого в криминальных кругах как «Айко Карабахский», говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел России.

В каком именно режимном учреждении находился Айко Карабахский, силовики не уточняют, говорят лишь, что он отбывал наказание за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

На сайте mzk1.ru утверждается, что «авторитет» пребывал во Владимирском централе. Там же приводятся данные, что силовики подозревали Айко Карабахского в убийстве другого «авторитета» по фамилии Чылдырды, однако обвинения по этому делу предъявлены не были. Весной 2014 года Айко Карабахский был задержан в Лобне с граммом героина и почти четырьмя граммами амфетамина.

Вчера у него истёк срок отбытия наказания, и сразу же из исправительного учреждения бывший «сиделец» был депортирован из Российской Федерации. По данным федеральных СМИ, он отправлен в Армению.

Фото: http://r21.fssprus.ru