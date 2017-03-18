В Абросимово на 23 жителя приходится 18 фонарей

Это – результаты перевода уличных фонарей, работавших на ртутных лампах, на энергосберегающие светильники. В 2016 году 255 светильников установлено в Мелехово и 65 – в Малыгино.

Как сообщил глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, подобная замена позволила сократить расход электроэнергии в этих поселках почти на 70 %, что дает ежегодную экономию на сумму более чем в 300 тысяч рублей. На высвободившиеся средства устанавливают дополнительные фонари там, где их прежде не было.

Подобная работа ведется и в соседнем Камешковском районе. Например, в Брызгаловском сельском муниципальном образовании перевод уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники позволил сократить расходы на электроэнергию почти в 2 раза, что также позволяет существенно увеличивать число уличных фонарей.

Так, в деревне Абросимово вместо прежних 9 фонарей теперь установлено 18, причем новые светильники, которых стало вдвое больше, потребляют электроэнергии практически столько же, как раньше 9 старых.

В результате теперь даже ночью по деревне на машине можно проехать, не включая ближний свет. А согласно статистике Абросимово – едва не самый освещенный населенный пункт во всем 33-м регионе: там на 23 постоянных жителя приходится 18 фонарей.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/ul_seg/ 62287540/27830/27830_600.jpg