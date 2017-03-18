Во Владимире «Вечный огонь» готовят к ремонту

Участники владимирских социальных сообществ опубликовали фотографии разрушений главного владимирского мемориала памяти погибших в Великой Отечественной войне на площади Победы. На фотографиях отчетливо видно, что у основания мемориала местами отлетела гранитная плитка. Разрушения «свежие», потому что еще никто из предприимчивых прохожих не унёс отвалившиеся фрагменты домой.

Во владимирской мэрии «Призыву» пояснили, что как раз сейчас специалисты проводят обследования всех мемориалов и памятников погибшим воинам. Во Владимире на площади Победы установлен главный мемориал, имеющий статус «Вечный огонь», на Князь-Владимирском кладбище и в микрорайоне Оргтруд действуют мемориалы «Огонь памяти». Всего же по городу функционируют 7 мемориалов и 17 мемориальных досок.

– Все мемориальные сооружения очистят и отремонтируют к 20 апреля. На главном мемориале восстановят плитку и укрепят межплиточные швы, – заверил руководитель городского управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

Санитарная очистка и текущий ремонт мемориалов проводится ежегодно после таяния снегов. Напомним, что в прошлом году у мемориала на площади Победы тоже были повреждения – частично отвалились буквы. Надо отдать должное городским коммунальным службам, тогда их восстановили достаточно оперативно.