За гибель девочки на пожаре наказали папу

Мужчина будет нести ответственность за последствия трагического случая, произошедшего утром 6 ноября прошлого года. Как уже сообщал «Призыв», в тот день жительница деревни Плясицыно поехала на работу в Суздаль, оставив 5-летнюю дочку на попечение мужа. Но отец девочки ушел из дома, вернулся около 11 часов и затем направился к знакомым в гараж, вновь оставив малышку на длительное время без присмотра взрослых.

По версии следствия, в гараже папаша употреблял спиртное и только вечером около 17 часов направился домой, зная, что в скором времени с работы вернется супруга.

В 17 часов 25 минут он подошел к дому, где уже полыхал пожар, попытался проникнуть внутрь через дверь, затем через окно, однако огонь в деревянном одноэтажном строении распространился практически мгновенно.

Сотрудники МЧС, ликвидировавшие пожар, обнаружили в помещении дома сильно обгоревшее тело ребенка.

Расследованием этого дело занималось Следственное управление СК РФ по Владимирской области. По результатам пожаро-технической экспертизы было установлено, что причиной возникновения огня явилась неисправность электропроводки в зоне прибора учета расхода электроэнергии, где обнаружен очаг возгорания. Очевидно, что в случае присутствия в доме взрослого человека, жизнь маленькой девочки была бы вне опасности.

Следственные органы сделали вывод, что к трагедии привело беспечное поведение отца ребенка, который даже не позаботился о том, что оставить малышку под присмотром родственников или соседей, обычно не отказывавших семье в помощи.

Приговором Камешковского районного суда отцу погибшей девочки назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства.

Как отмечается в пресс-релизе СУ СК РФ по Владимирской области, руководством муниципального предприятия «Благоустройство» города Суздаля, где работает осужденный, к нему приняты меры общественного воздействия, а супруге мужчины оказана посильная помощь.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/townsman/ 3784534/920924/920924_original.jpg