ВТБ во Владимире профинансировал племенной завод «Илькино» по программе льготного кредитования аграриев

Банк ВТБ выдал АО племенной завод «Илькино» кредит в размере 11 млн рублей сроком на 5 лет по Программе льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 года. В рамках данной программы банк ВТБ предоставил компании средства по фиксированной льготной ставке в 3,4% годовых.

Племенной завод «Илькино» – новый клиент ВТБ. Данное соглашение явилось результатом выработки оптимальных условий сотрудничества как для банка, так и для завода. Денежные средства будут направлены на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.Руководитель дирекции ВТБ по Владимирской и Ивановской областям Максим Кущ прокомментировал: «Мы очень рады, что одна из первых сделок в рамках данной программы состоялась во Владимирской области, и один из крупнейших сельхозпроизводителей региона смог воспользоваться её уникальными возможностями».

Генеральный директор АО «Илькино» Сергей Кострюков отметил: «Мы очень рады началу сотрудничества с таким сильным финансовым партнером, как банк ВТБ. Благодаря предоставленному льготному кредиту мы выйдем на новые мощности, обеспечивая потребности производства собственным сырьем».

Фото: http://www.dairynews.ru/dairyfarm/