Владимирцы взяли «Metropol» в Белграде

Владимирская область представила свой промышленный потенциал в Белграде, где в эти дни проходит выставка «Expo-Russia Serbia 2017». В столицу Сербии съехались промышленники со всей страны.

От нашего региона участвуют заместитель губернатора по сельскому хозяйству Роман Русанов и директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Алексей Рохлин. Из предприятий – «ВЭМЗ» с электромоторами, «КИТ» – медицинскими масками, «Вояж» представил изделия из полиуретана и стеклопластика и другие организации.

Выставка проходит в отеле «Metropol Palace». В её программе – форумы и «круглые столы» на темы взаимодействия российского и сербского бизнеса.

Накануне состоялась встреча российских предпринимателей с торговым представителем двух стран. Обсуждались возможности по экспорту российской продукции в Сербию.

Как отметил гендиректор ООО «Кит» Павел Спичаков, российский рынок вскоре будет насыщен продукцией предприятия, после чего начнётся работа на экспорт. Одним из направлений станет Сербия.

Фото: http://sdexpert.ru/project/content/images/ pressphoto/103/56eaa79b74674_b.jpg