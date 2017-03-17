Голосуй за моржа из Мурома и боксёра из Покрова

Традиционно конкурс проходит в три этапа. На первом организаторы собирают заявки от участников на сайте «Лиги здоровья нации». В этом году свои видеоработы прислали двое жителей Владимирской области. Один из них – 28-летний Илья Тарханов из Мурома.

– Мы с товарищами уже долгое время купаемся в ледяной воде. И вот теперь решили рассказать об этом общественности. Мы пытаемся достигать своих целей, постоянно расти и развиваться. Уже давно отказавшись от алкоголя и сигарет, мы живем не только для себя, но и пытаемся изменить мир вокруг, – говорится в аннотации к ролику Ильи. Муромляне предлагают молодым людям последовать их примеру.

А Олег Лобосов из Покрова представил на суд зрителей проект некоммерческой организации «Спортивный клуб «Боец», направленный на развитие спорта в сельских территориях.

– В настоящее время в регионах усиливается движение негосударственных организаций по пропаганде здорового образа жизни и привлечению максимально возможного количества детей к различным видам спорта, – говорит Олег Лобосов. – В больших и малых городах есть возможности и соответствующая инфраструктура, что делает эти цели достижимыми, было бы желание. А что делать детям и молодежи в деревне, где нет спортивных залов и соответствующей инфраструктуры, у родителей нет возможности возить своих детей в городские секции и залы для занятий тем или иным видом спорта?!

«Невозможное – возможно», – заявляют юные боксеры спортивного клуба «Боец» в конкурсном видеоролике. Олег Лобосов на протяжении шести лет тренирует ребят в деревне Глубоково Петушинского района. В сельский клуб приходят и приезжают на занятия боксом более пятидесяти человек, многие из которых уже добились значительных успехов в этом виде спорта.

В перспективе Олег Лобосов планирует открыть еще один спортивный клуб на селе. И если «Боец» одержит победу в конкурсе «Моя альтернатива», большой шаг в этом направлении будет сделан.

По итогам интернет-голосования, которое продлится до 26 марта, будут выбраны 20 финалистов конкурса, еще несколько определит конкурсная комиссия. В ходе третьего этапа финалисты представляют свои видеоролики в Москве на молодежном фестивале «Моя альтернатива». По итогам будут определены пять победителей, которые получат денежные призы для реализации своих инициатив.

Для того чтобы поддержать начинания наших земляков, достаточно пройти по ссылке и проголосовать за понравившуюся видеоработу. Поддержим земляков!

Всероссийский молодежный интернет-конкурс «Моя альтернатива» общественной организации «Лига здоровья нации» – главный проект года для тех, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий экстрим. В рамках виртуального состязания участники со всей России присылают свои видеоролики, где представляют свои инициативы в части популяризации спорта и полезного досуга.

За четыре года в конкурсе приняли участие более 2,5 тысячи видеоработ. В прошлом году победителем стал молодой человек из Железногорска, сумевший сплотить большую команду единомышленников, которая проводит массовые спортивные мероприятия по всей Сибири.

В 2015 году лучшей работой была признан видеоролик инвалида-колясочника из Нижневартовска, занимающегося паурлифтингом. А в 2014 году тольяттинец покорил интернет-аудиторию и жюри видеороликом «Я ушел в тайгу». В своей работе он рассказал, что благодаря увлечению – езде на собаках, он смог похудеть и привести себя в форму.

Посмотреть ролики наших участников и проголосовать можно по ссылкам:

Илья Тарханов: http://ligazn.ru/myalt/golos/1454

Олег Лобосов: http://ligazn.ru/myalt/golos/1484