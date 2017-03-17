Во Владимире ждут министра обороны Сергея Шойгу

В следующую пятницу, 24 марта, областное и городское руководство планирует провести торжественное мероприятие, посвященное закладке камня будущего военно-патриотического сквера. Того самого, о котором так долго и много говорили в предыдущие годы, и на строительство которого никак не могли найти деньги («Призыв» писал о проекте обустройства этого парка буквально две недели назад).

Сейчас денег в бюджете тоже пока не предусмотрено, зато есть концепция проекта. На сайте владимирской мэрии продолжается его обсуждение. Пока известно, что в тематическом парке хотят создать открытый музей с военной техникой и мемориальный павильон с Книгой памяти.

Руководитель владимирской городской пресс-службы Александр Карпилович подтвердил «Призыву», что мероприятие по закладке парка готовится, и на него приглашено руководство Министерства обороны РФ. Окончательного ответа о том, кто приедет, нет, но не исключён визит самого министра Сергея Шойгу.

Местные власти серьезно готовятся к грядущему торжеству. На магистральных улицах латают асфальт, подрезают деревья. Сквер к мероприятию очистят от мусора и старых деревьев.

Кстати, Сергей Шойгу посещал Владимирскую землю и ранее, но это было довольно давно, в 2003 году, тогда он пребывал в ранге министра МСЧ. Тогда он осмотрел пожарную часть в Юрьевце.

Фото: http://linkis.com/url-image/http://photocdn2. itar-tass.com/tass/m2/uploads/i/20150223/3961377.jpg