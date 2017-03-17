Заявление оставлено без удовлетворения

Заявление ООО «Комбинат питания «Школьник» оставлено без удовлетворения

5 0
5 0

13 марта 2017 года Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел в судебном заседании заявление ООО «Комбинат питания «Школьник» о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области от 23.05.2016 по делу о включении информации в Реестр недобросовестных поставщиков.

В результате рассмотрения Арбитражный суд Владимирской области решил в удовлетворении заявленного требования ООО ” Комбинат питания «Школьник» отказать.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы