Прокуроров не устроила температура в наркодиспансере

Прокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении, об обращении лекарственных средств, порядке медицинского освидетельствования в Областном наркологическом диспансере.

Как сообщает областная прокуратура, при проведении проверки выявлены нарушения. Так, в помещении процедурного кабинета стационарного отделения для лечения детей и подростков в холодильнике совместно с лекарственными средствами годными к употреблению осуществлялось хранение лекарственного препарата «Адреналин» и спиртового раствора «Азопирам» с истекшими сроками годности.

В журнале температурного режима на момент проведения проверки температура холодильного оборудования, в котором осуществляется хранение лекарственных препаратов, не была отмечена.

В процедурном кабинете амбулаторного приема взрослого населения при проверке хранения лекарственных средств установлено, что лекарственный препарат «Пирогенал» хранился при температуре +15 градусов (при максимально допустимой температуре до +10 градусов).

В нарушение стандарта оснащения кабинета врача-психиатра-нарколога в кабинете амбулаторного приема взрослого населения отсутствовал персональный компьютер с программным обеспечением и принтером, диктофон.

Прокуратурой города в адрес главного врача Областного наркологического диспансера внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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