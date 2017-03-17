Новый мост через Секшу появится к лету

Новый пешеходный мост жизненно необходим для значительной части населения поселка имени Кирова в Камешковском районе. Всего там сегодня проживает 380 человек, а с учетом фактически слившейся с ним деревни Сереброво – почти полтысячи.

Однако несколько десятков из них имеют дома на улице Заречной, которая называется так потому, что отделена от остальной территории поселка как раз речкой Секшей. И хотя речка эта в летнюю жару, как говорится, воробью по колено, просто так сходу её всё равно не форсируешь, а тем более – в распутицу.

Поэтому для того, чтобы попасть на «большую землю» с левого берега на правый, зареченцам требуется делать большой крюк до железобетонного автомобильного моста, причем идти более километра по обочине шоссе только в один конец. А потом столько же топать обратно. Это и неудобно, и опасно, особенно в темное время суток.

К тому же летом за счет приезжающих дачников число проживающих на улице Заречной, внешне больше похожую на обычную деревню, возрастает до весьма приличного значения примерно в 70-80 человек.

А ходить вокруг зареченцам приходится регулярно: градообразующая фабрика, клуб, средняя школа, детский сад «Непоседы», почта, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазины, ателье, автобусная остановка, как и прочие необходимые учреждения все до единого находятся на другом правом берегу Секши. Даже памятник революционеру Сергею Кирову, в честь которого назван поселок, и мемориал не вернувшимся с Великой Отечественной фронтовикам – на правобережье.

Для удобства обитателей Заречной и по их многочисленным просьбам решено устроить через Секшу постоянный металлический пешеходный мост. Обойдется строительство новой переправы примерно в 150 тысяч рублей. Половину этой суммы выделяют местные инвесторы, а другую – областной бюджет.

Глава администрации Брызгаловского сельского поселения Камешковского района Дмитрий Соловьев заверил, что к началу грядущего лета новый мостик через Секшу уже будет готов, и ходить вокруг для того, чтобы попасть с Зареченской улицы в центр поселка, больше уже не придется.

Справка. Протекающая в Камешковском районе река Секша от истока до устья всего лишь 18 километров. Она – правый приток реки Тальша, которая, в свой черед впадает в Уводь, а уж та – Клязьму.

Фото: http://900igr.net/up/datas/198138/026.jpg