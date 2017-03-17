Более миллиона туристов посетили регион-33 в 2016 году

Сообщается, что в прошлом году всемирно известные объекты национального наследия во Владимире, Гусь-Хрустальном, Суздале и Муромцеве посетили в общей сложности 1 миллион 100 тысяч человек. Из них более 100 тысяч человек – это иностранные туристы. Этот показатель существенно превышает результаты предыдущих лет. Иностранный поток в музей в 2016 году вырос на 28% по сравнению с 2015 годом.
Самое большое количество туристов едет к нам из Китая, Италии, Японии и Франции. В прошлом году турпоток из Японии в сравнении с прошлым годом вырос на 22%, из Италии – на 54%, из Франции – на 68%, а из Китая – больше чем на 100%.
Кроме того, в последние годы отмечен значительный интерес к объектам ГВСМЗ у израильтян, туристов из Латинской Америки, США, Великобритании и Австралии.
Фото: http://www.vladmuseum.ru/rus/news/index.php?id=75733
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