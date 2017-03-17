Владимирцам покажут линейку «Феликса Эдмундовича Дзержинского»

В областном Центре изобразительного искусства премьера, а точнее, их сразу две – тематическая и авторская. Коллекционер Алексей Ковязин впервые демонстрирует свое собрание ретро-фотоаппаратов, основу которого составляет советская фототехника.

Среди 120 представленных на выставке экспонатов зрителей, без сомнения, заинтересует фотоаппарат 1903 года выпуска, а также большое количество зарубежных фотокамер. Но! В книгу рекордов Гиннеса, как самый массовый фотоаппарат в мире, занесен все-таки наш «Смена-8М»: такой фотоаппарат был, практически, в каждой седьмой советской семье. Стоил он недорого и раскупался хорошо, что позволило выпустить более 20 млн штук.

Алексей Ковязин вот уже 8 лет коллекционирует фототехнику. Началось все с приведения в рабочее состояние нескольких «запылившихся» собственных аппаратов, и когда это получилось, дальше, как говорится, вошел во вкус: нашел и восстановил несколько представителей ведущих советских марок. В результате на сегодняшний день собрана вся линейка ФЭДов (эта марка была названа в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского – сокращенно «ФЭД»), в коллекции заняли свое почетное место «Смена» (ЛОМО), «Зоркий», «Зенит», «Киев», «Москва», «Любитель», «Kodak», «De Vry» и другие.

Экспозицию делает уникальной не только внушительное количество редких, предметов фототехники. Все «старички» находятся в рабочем состоянии и способны сделать качественный снимок, если с ними будет работать настоящий мастер своего дела.

Еще одно достоинство выставки – интерактивность. Все экспонаты можно будет аккуратно потрогать, подержать в руках и даже – в некоторых случаях – «пощелкать затвором»…

Более того, в выходные дни – с 12:00 до 15:00 – посетители получат возможность пообщаться с самим Алексеем Ковязиным и получить ответы на интересующие вопросы.

Выставка будет работать с 22 марта по 23 апреля.