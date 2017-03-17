Во Владимире записывают желающих изучить костромской мусор

На сайте администрации города Владимира появилось сообщение о том, что в областном центре формируется группа желающих отправиться в Кострому для знакомства с местным мусороперерабатывающим заводом.

Это стало следствием проводившихся в феврале предварительных общественных слушаний по вопросу строительства автоматизированного мусоросортировочного комплекса в городе Владимире.

Тогда многие горожане были крайне недовольны перспективой жить рядом, как они сами выразились, «с помойкой». Кроме того, владимирцы выражали опасения, что в город на Клязьме пойдут не только местные отходы, но и мусор из столичного региона (благо, железнодорожные пути под боком).

Тогда представители ООО «ЭкоТехноМенеджмент Владимир» – компании, которая собирается строить завод в районе ТЭЦ, предложили владимирцам самим побывать на аналогичном предприятии в Костроме и «перенять опыт».

И вот – объявление на сайте мэрии. Оно, впрочем, имеет, как говорят правоведы, отсылочный характер. То есть отсылает добровольцев, горящих идеей поехать в Кострому, на сайт департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Однако на сайте областного ведомства, кроме материала о достоинствах будущего предприятия по мусоропереработке, никаких объявлений касательно костромского вояжа нет.

Хорошо, что администрация Владимира ещё указала и телефон департамента – 32-32-30. Позвонив по нему, мы узнали, что, оказывается, записаться на поездку можно, послав электронное письмо в департамент с указанием своих ФИО и номера контактного телефона. О дате поездки и других подробностях кандидатам сообщат, когда наберётся группа.

По словам сотрудника департамента, поездка, скорее всего, состоится в конце марта. На сайте мэрии, правда, называется апрель, но лучше верить тем, кто везёт, а не посредникам. От «Призыва» желающие поехать в Кострому уже записались. Ждём звонка.

Фото: http://pravdaurfo.ru/sites/default/files/ pererabotka-tbo-v-novosibirske-2-1024×634.jpg