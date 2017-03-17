Снежно-грязевой бархан закрыл переход на Муромской

Ещё с начала зимы в декабре дорожники начали сгребать снег и лед с дороги в груду прямо на край проезжей части у пешеходного перехода на улице Муромской. И пешеход, переходя улицу в установленном месте, натыкался на многометровый рукотворный снежный бархан.

Препятствие приходилось поневоле обходить прямо по проезжей части, что подвергало жизнь людей опасности и создавало предпосылки для возможных ДТП.

Проживающий рядом с улицей Муромской ветеран труда Валерий Фадеев, ранее работавший на «Ковровском механическом заводе», имеющий гараж недалеко от снежной горы и постоянно вынужденный переходить там улицу, в течение нескольких месяцев пытался добиться, чтобы место у пешеходного перехода расчистили.

Но в горадминистрации, куда обращался ветеран, его лишь «кормили завтраками», а в действительности ничего сделано не было. Между тем там, где устроили снежную гору, проходят высоковольтный кабель и пластиковая газовая труба, под завалами оказался и канализационный люк.

И вот теперь весна «убирает» то, что не удосужились сделать дорожники и коммунальщики. Буквально на глазах тают огромные темные горы из грязного снега и льда. И действительно, зачем снег с улицы вывозить? Весна пришла – само растает…

Кстати. Улица Муромская на юго-восточной окраине Коврова со времени ее появления во второй половине прошлого века получила особое «звучание». Именно по ней проходила дорога на городское кладбище, поэтому выражение «попасть на Муромскую» долгое время служило среди ковровчан синонимом сочетания «в последний путь».