В Патриаршем саду высадили 30-летний крымский кедр

Накануне в Патриаршем саду Владимира высадили 6-метровый кедр, подаренный горожанам жителями Нижнегорского района Республики Крым.

В городской мэрии отмечают, что владимирцы шефствуют над Нижнегорским районом уже три года, а вечнозеленый кедр станет символом межрегионального сотрудничества.

30-летнее дерево высадили вдоль главной аллеи парка с помощью башенного крана. Кедр привезли с укутанными корнями и крымской землей, и экологи не сомневаются, что дерево приживется, тем более, что в Патриаршем саду представлено немало южных растений. Присматривать за кедром будут и специалисты, и юннаты Патриаршего сада.

В честь воссоединения Крыма с Россией рядом с кедром появится памятная табличка. Оценить новое место «кедровой прописки» сможет крымская делегация, сообщается, что ее визит в областной центр запланирован уже на следующей неделе.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/937264/