В следующем году будет 13 дополнительных выходных

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Еще с советских времён информация о «красных» днях календаря привлекает повышенное внимание наших соотечественников, поэтому «Призыв» посчитал необходимым известить вас о грядущих периодах затяжного отдыха.

Впрочем, Новогодние каникулы в 2018-м будут короче, нежели в предыдущие годы – всего 9 дней. Они продлятся с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года. Сразу после Рождества – на работу, и в обычном графике – до мужского праздника.

В феврале россиянам отвели для отдыха три дня – с 23 по 25 февраля, а вот в честь Международного женского праздника будет четыре выходных – с 8 по 11 марта.

Еще четыре выходных грянут с 29 апреля по 2 мая в честь Праздника весны и труда, а также праздничным днем – святое дело! – объявлено 9 мая (среда).

В День независимости выходные пройдут с 10 по 12 июня, а вот суббота 9 июня будет рабочей. В ноябре выходные выпадают с 3 по 5 число.

Всего в 2018 году будет 13 дополнительных выходных дней.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ праздничные дни, которые совпадают с субботой или воскресеньем переносятся на следующий после праздничного нерабочий день.

Фото: http://www.orthoscheb.com/upload/iblock/ 282/2828cbc31336b0fc452fff650ad8ceac.jpg